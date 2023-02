Real Madrid | Chelsea e Lipsia pronti allo scippo di un giovane talento

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Rafa Marín è visto da molti come un futuro titolare del. Ilcentrale però non ha il futuro assicurato...

Bufera sul Barcellona, che guida saldamente la classifica della Liga spagnola con 11 punti in più rispetto al. Per tre anni, tra il 2016 e il 2018, il club catalano avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di euro a una società privata riferibile a José María Enríquez Negreira, che all'epoca dei fatti era ...L'ex, accostato anche alla Juventus ora impegnata però in altre questioni, è da tempo il sogno della proprietà del Paris Saint - Germain e in caso di esonero potrebbe provare a convincere ...

Dalla Spagna: Juve, il Real Madrid scarta Vlahovic Calciomercato.com

Vlahovic-Real Madrid, Ancelotti chiude: “Non mi serve, ho Benzema” Tuttosport

REAL MADRID, ANCELOTTI: "VLAHOVIC NON CI SERVE UN ATTACCANTE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Perché è sempre Barça- Real Madrid la partita dell’anno Se a distanza di generazioni il calcio riesce accendere sempre le stesse emozioni, lo si deve anche all’identità storica che molte squadre sono ...Il Barcellona vince 1-0 in casa del Villarreal, l'Atletico passa a Vigo. Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...