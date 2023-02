Rdc | Commissione Ue avvia procedura d' infrazione per l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha deciso di avviare un'azione legale inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia, in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale. Una delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza in Italia, è infatti di aver soggiornato nel paese per 10 anni, di cui due consecutivi, prima di poter presentare la richiesta. Secondo le norme europee, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'UE che sono lavoratori subordinati o autonomi o che hanno perso il