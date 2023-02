Razzista | sessista e Vergogna-Montanari | sfregia anche l' Inno di Mameli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Agli intellettuali veri è da sempre concesso il peccato di presunzione. Alcune delle più grandi menti della storia sono state pure contagiate dal narcisismo, che le avrà rese magari poco piacevoli nelle relazioni interpersonali ma inestimabili nella produzione culturale. Gli intellettuali finti, invece, si riconoscono da subito perché dietro al narcisismo non hanno davvero nulla. Non solo lo spessore intellettivo, ma nemmeno la più basilare percezione del reale. Basti pensare a due profili come Francesco Merlo e Tomaso. Sui quotidiani che li ospitano, La Repubblica e Il Fatto Quotidiano, sono riusciti a narrare il festival di Sanremo appena concluso in un modo opposto eppure parimenti fuori dalla grazia di Dio. Merlo ha definito l'Ariston come il tempio della “nuova Resistenza” contro il governo Meloni (una assurdità rabbiosamente punita dagli elettori tre ...