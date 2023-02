Raquel Welch è morta | l' attrice e modella aveva 82 anni

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L'il 15 febbraio 2023 all'età di 82, dopo una carriera che l'ha resa un sex symbol in tutto il mondo.il 15 febbraio 2023: l'82. Secondo i membri della famiglia della star, il decesso sarebbe avvenuto dopo una breve malattia. Conosciuta come uno dei sex symbol di Hollywood, l'era riuscita a ottenere anche prestigiose nomination e riconoscimenti ambiti con le sue interpretazioni.era nata a Chicago il 5 settembre 1940 e, fin da giovanissima,iniziato a studiare danza e a partecipare ad ...

L'attrice è deceduta dopo una breve malattia E' morta l'attrice, aveva 82 anni. L'attrice statunitense si è spenta nella mattinata di oggi, come ha reso noto il manager Steve Bauer in un comunicato dalla Cnn. La star è deceduta dopo "una breve ...

