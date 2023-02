(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Bergamo. Una lunga deposizione in cui ha raccontato tra le altre cose di avere soprattutto la spiegazione del suo avvocato sulle intercettazioni che lo avevano portato a processo, ha convinto il giudice Giovanni Petillo ad assolvere Mattia Zambetti per lacommessa la sera del 2 dicembre 2010 in una villa di Albino. Si chiude così il processo di primo grado nei confronti deldi Giambattista Zambetti, conosciuto come il “” della Val cavallina, con alle spalle diverse condanne pere usura. Lo stesso curriculum criminale del suo primogenito, 33 anni, che mercoledì mattina ha parlato poco prima della sentenza: “Nella miaho fatto scelte sbagliate – ha spiegato davanti alla Corte d’Assise – . Ero minorenne, ma coraggioso e ...

... ha distrutto alcuni mobili dellae ha aggredito fisicamente l'uomo, arrivando fino a ... La 46enne, come detto, è stata denunciata a piede libero con l'accusa diaggravata e danneggiamento.Il messaggio alla donna è di scuse per la, non voleva essere scortese nel gesto. Però ha ...a 5 anni e 8 mesi di carcere è sproporzionata la pena di 8 mesi di detenzione per la fuga dalla...

Francesco Facchinetti racconta la rapina in casa subita dal papà Roby Libero Tv

Violenta rapina in casa di un’anziana: individuati i due presunti autori LeccePrima

Facchinetti, Dodi Battaglia: «Roby provato per la rapina in casa, ma ora reunion a San Siro» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Napoli, rapine in casa e violenza sessuale: tre arresti Corriere del Mezzogiorno

Rapina a casa Caldara, assolto il figlio del Ragno: “In passato ho sbagliato, ma ora ho cambiato vita” BergamoNews.it

Quattro malviventi, due dei quali travisati, hanno messo a segno una rapina al Credito cooperativo San Biagio di largo Dei Pini a Cammarata. Apparentemente non armati, i delinquenti hanno fatto ...Dopo aver chiesto e ottenuto ospitalità per la notte in casa di un anziano pensionato di Neviano, in provincia di Lecce, per il quale in precedenza lavorava con mansioni di badante, ...