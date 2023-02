Raiz | nuovo album e prime date del tour

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) NAPOLI – Esce venerdì 24 febbraio ildi“Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte”, una personale raccolta di alcuni dei brani più significativi di Sergio Bruni. Dopo oltre 30 anni di carriera come voce degli Almamegretta, quattro lavori da solista, la vittoria della Targa Tenco nel 2014 nella categoria “Miglior interprete” per l’“Dago Red” realizzato insieme a Fausto Mesolella e l’EP “Napoli C.le / Dusserdorf” (2021) in collaborazione con il rapper Lucariello da cui è stato estratto “Aria”, brano che ha aperto la stagione finale della serie televisiva Gomorra,pubblica “Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte”, omaggio intimo e rispettoso ad uno dei cantanti partenopei più popolari del secolo scorso e che più lo ha influenzato nel corso della sua carriera. Un lavoro ...