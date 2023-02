Rai | l’affondo di Gasparri | «La trasmissione sull’Agro Pontino ridicolizza Viale Mazzini»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «Dalla Rai, soprattutto negli ultimi tempi, ne avevamo viste e sentite tante». Inizia cosìdi Mauriziosu, che continua a mettere in onda programmi quantomeno discutibili. «Mai saremmo arrivati a pensare, però, che, in nome di uno pseudo ambientalismo, si potessero rimpiangere la miseria e le malattie che erano ampiamente diffuse, fino ai primi decenni del secolo scorso, nell’Agro. Cioè prima delle bonifiche che per secoli erano state tentate. Continua senza sosta, infatti, il lancio delladi Rai3 che, paragonando quei luoghi insalubri e causa di tante morti ad una Amazzonia italiana, si avventura in teorie farneticanti». Teorie «già proposte anni fa dallo stesso personaggio che evidentemente, in mancanza di altri argomenti, torna ...