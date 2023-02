Due 15enni accusati dello stupro di unadi appena 12: secondo l'accusa avrebbero costretto la minore a seguirli per poi abusarne, mentre il tutto veniva ripreso con il cellulare e immortalato in un video poi diffuso in chat ...Due ragazzi di 15hanno violentato unadi 12e con il cellulare hanno filmato tutto. Così i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, hanno arrestato i due 15enni. L'episodio è avvenuto in una piccola ...

"Non saluti Sei una put..." Ragazzine di 15 anni pestano bambina di 12: pugni in faccia e sputi. Nessuno int… Repubblica Roma

Ragazzine di 12 anni pestate da una baby gang a Talenti. Terrorizzate si rifugiano in un supermercato Corriere Roma

Baby gang di nuovo in azione a Roma nord: prima picchiano una ragazzina, poi insultano i passanti. Quartiere sotto scacco Il Corriere della Città

Due quindicenni arrestati per aver violentato una ragazzina di 12 anni Today.it

Ragazzina di 12 anni stuprata da due 15enni: tutta la scena ripresa in un video inviato agli amici in chat leggo.it

ribadisce come il segnale per avvisare i conducenti della presenza di buche fosse presente già da tempo e come in ogni caso la tragedia della morte di un ragazzo poco più che ventenne sia un evento su ...Sono stati tutti prosciolti i 29 imputati del filone milanese del processo Ruby ter. Assolto “perché il fatto non sussiste” l’ex premier Silvio Berlusconi, imputato di corruzione in atti giudiziari, e ...