Questo non è amore | a Latina la Polizia incontra gli studenti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)– #lava a scuola è il claim della campagna promossa dalla Questura per informare, sensibilizzare, prevenire e gestire un fenomeno divenuto ormai una piaga sociale, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, rappresentata dal Procuratore Aggiunto della Repubblica Dr. Carlo Lasperanza e del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio Dr.ssa Monica Sansoni. In tale prospettiva, venerdì 17 febbraio alle ore 10:00 presso il Liceo Alessandro Manzoni diilre diRaffaele Gargiulo, insieme al Commissario delladi Stato Dr.ssa Anna Tocci – Dirigente dell’Ufficio Volanti, incontrerà glidelle classi superiori per analizzare ed approfondire le problematiche ...

