Quello che gli ambientalisti non capiscono quando parlano di fonti fossili

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I primi dati del consuntivo 2022 mostrano una leggera crescita dei consumi mondiali di energia (+1 per cento), in parallelo alla contrazione della crescita delle economie. In questo contesto, si è registrato un forte aumento delle rinnovabili elettriche a fronte però di una inattesa resilienza delleche dovrebbero aver soddisfatto oltre l’80 per cento dei complessivi consumi mondiali, contribuendo all’ulteriore crescita delle emissioni. Il carbone ha toccato un nuovo record di consumi superando gli otto miliardi di tonnellate, col sorprendente contributo dell’ipocrita Europa (+6 per cento) per ridurre i prelievi del gas russo; il petrolio è tornato sui livelli pre-pandemia che dovrebbe superare nei prossimi mesi; mentre solo il gas naturale ha registrato una leggera contrazione dei consumi, non per l’incalzare della transizione ...