«Quanti idioti…» | il fuorionda del commissario Ue ungherese sugli eurodeputati Poi prova a scusarsi – Il video

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mi rammarico sinceramente per il malinteso sorto in merito alle mie affermazioni durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023. CosìUe per l’Allargamento e la Politica di Vicinato, l’Oliver Varhelyi, si scusa per essersi chiesto. «idioti ci sono ancora (nella lista degli interventi, ndr)». Doveva essere un commento rivolto solo al suo assistente quello pronunciato ieri nel corso della sessione plenaria nella quale i politici europei hanno partecipato al dibattito e fatto domande sull’entrata nell’Unione dei Paesi dei Balcani occidentali. Nello specifico, dopo aver risposto all’europarlamentare croato Tomislav Sokol, Varhelyi si è dimenticato di spegnere il microfono. Le parole delsono state accolte con polemica dal partito d’opposizione ...

Polemica all'Eurocamera dopo che da una registrazione dell'intervento in aula di ieri del commissario Ue per l'Allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi , emergerebbe la frase 'ci sono ancora ' sussurrata al suo assistente mentre era in corso il dibattito sull'adesione all'Unione dei Balcani occidentali. Il video è stato riportato da diversi eurodeputati che