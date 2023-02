Quanti idioti | e il commissario di Orban finisce nei guai

Polemica all'Eurocamera dopo che da una registrazione dell'intervento in aula di ieri del commissario Ue per l'Allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi, emergerebbe la frase "ancora ci sono" sussurrata al suo assistente mentre era in corso il dibattito sull'adesione all'Unione dei Balcani occidentali. Il video è stato riportato da diversi eurodeputati che ...Il commissario per l'Allargamento Várhelyi non si accorge di avere il microfono aperto dopo l'intervento in plenaria: 'ci sono ...

Il commissario per l'Allargamento Várhelyi non si accorge di avere il microfono aperto dopo l'intervento in plenaria: "Quanti idioti ci sono ancora" ...Il commissario europeo per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, è accusato di aver definito - nel dibattito di ieri in plenaria - "idioti" alcuni eurodeputati. Nel corso di un confronto sui Balcani occide ...