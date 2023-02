Quando corre Marcell Jacobs oggi | orario preciso | programma | tv | streaming Lievin 2023

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)mercoledì 15 febbraio,tornerà in gara e sarà il grande protagonista del Meeting di, prova valida per il World Indoor Tour (livello gold) di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri si rimetterà in gioco a dieci giorni di distanza dalla trasferta di Lodz,trionfò sui 60 metri indoor con il tempo di 6.57. Il velocista lombardo punta a migliorarsi a livello cronometrico e a raccogliere sensazioni positive in vista degli imminenti Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul). LA DIRETTA LIVE DEI 60 METRI CONDALLE 19.45ha scelto la trasferta in Francia come penultima tappa di avvicinamento alla rassegna continentale, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato ...