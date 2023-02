Quando c’è una battuta d’ arresto per un settore | di solito non resta nel punto dov’e | ma arretra E Il problema è serio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Come era prevedibile, la giornata di ieri, Martedì Grasso, quest’anno coincidente con San Valentino, è stata trascorsa nei modi abituali, cioè ameni, con manifestazioni legate alla gioia dei sensi. Buona parte del tempo residuo é stato occupato dal commento dei risultati delle elezioni regionali svoltesi in alcune parti d’ Italia. Per quanto possa essere importante la valutazione dei dati numerici e quindi delle scelte politiche in senso stretto di una parte degli italiani, ciò che richiede particolare attenzione è il comportamento diffuso degli stessi, vale a dire della astensione della loro maggioranza dall’esercizio del diritto-dovere di recarsi alle urne per esprimere il voto. Una premessa. Il motivo non è solo una diceria da Bar Centrale, ma il risultato di un’analisi fatta e ripetuta più volte da istituti demoscopici. Essi, nella considerazione della popolazione in età di ...