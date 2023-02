Quali problemi di sicurezza informatica ha dovuto affrontare Yandex finora?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è una società russa che fornisce vari servizi Internet e possiede uno dei principali motori di ricerca utilizzato in Russia e nel mondo e che anche per questo è stata spesso definita “il Google russo”. Il mese scorsoha subito un data breach: più di 44 giga di file di codice sorgente sono stati pubblicati su BreachForums, un noto forum utilizzato da hacker. L’azienda ha condotto delle indagini sulla fuga di dati e ha comunicato di non aver subito nessun attacco hacker e che i dati pubblicati, che secondo alcuni risalirebbero a febbraio del 2022, erano in possesso di un ex dipendente. LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo ai dati del Google russoe qual è la posizione ufficiale dell’azienda Gli altridi, prima dell’ultimo data breach Non è la prima volta che accade ...