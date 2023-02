(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lo stabilisce nella sua nota interpretativa CIRS106 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Ma prima di soffermarci sull’interpretazione autentica un cenno va fatto proprio suldi. Cosa si intende per Contrattazione integrativa d’La Contrattazione integrativa d’è … L'articolo .

...in questi casi è " precisa la Cassazione " che la prova fornita riguardi anche l'entità e la... Limite somme in regalo ai figli Vediamoè la portata pratica del principio enunciato dalla ...... VinExpo, Sicilia en Primeur), fondamentali per la formazione specialisticaè il master, nella ... Il percorso formativo, delladi un anno, articolato in lezioni frontali " di cui 50 ore di ...

Qual è la durata della batteria dell'allarme di casa senza corrente PgCasa

La neve sulle Alpi sta diminuendo: cosa succede e quali sono cause ... Geopop

John Wick: Chapter 4, svelata la durata da capogiro del film con ... Best Movie

Qual è la durata del contratto collettivo integrativo di istituto [PARERE ARAN] Tecnica della Scuola