Puttanopoli ? Travaglio muto | dopo questa porcata gode il Cav | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) "Il governo assolve B. anche per": questo il titolo sulla prima pagina del Fatto Quotidianomattina. Il riferimento è alla decisione dell'esecutivo di ritirare la costituzione di parte civile contro Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter. Questo titolo, però, è diventato quasi una beffa per Marco, il direttore del Fatto, dal momento che proprio oggi è arrivata l'assoluzione per il Cav nell'ambito di quel processo. Il leader di Forza Italia ed ex premier è stato ritenuto innocente "perché il fatto non sussiste". "Sono stato finalmente assoltopiù di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse ...