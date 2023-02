Psg-Bayern | De Ligt | “Mai detto certe cose sulla Juventus Sono legato ai bianconeri”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “L’errore di Donnarumma? Questo è il calcio, siamo stati un po’ fortunati. Quando giochi contro Messi e Mbappe, che va a 50 km orari devi avere personalità. Abbiamo fatto bene, abbiamo lasciato poco spazio. Mi sento molto meglio sia fisicamente che tatticamente, il fatto di giocare più avanti si adatta alle mie caratteristiche”. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore della– oggi alMonaco – Matthijs deai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Paris Saint-Germain per 1-0 nella gara d’andata degli ottavi di Champions League. E c’è spazio per un commento sulle vicende di casa bianconer: “Seguo ancora la, per me è un grande club: non ho maiquelle(in passato il difensore era stato aspramente criticato per alcune dichiarazioni ...