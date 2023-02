Processo Ruby ter | Berlusconi assolto La sentenza | nessuna corruzione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Silvioè statodall'accusa diin atti giudiziari nelmilaneseter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. Lachiude undurato sei anni in cui la procura di Milano accusa il leader di Forza Italia di aver pagato - a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 - circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processibis sulle serate di villa San Martino. Un'accusa da cui l'ex premier si è sempre difeso parlando di “generosità” per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un'inchiesta ...

estoL'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nelmilanese sul casoter. Assolti anche tutti gli altri imputati, compresi Karima el Mahroug e le ex ospiti delle serate di Arcore. Leggi ...Marysthell Polanco, ex - olgettina assolta nelter manda così un saluto all'ex - premier Silvio Berlusconi una volta uscita dall'aula bunker del tribunale di Milano. 'Berlusconi è stato ...

Nel processo Ruby Ter, che ha visto Silvio Berlusconi e tutti i 28 coimputati assolti perché il fatto non sussiste e qualche posizione minore prescritta, i ...Proprio a nessuno è fregato delle nostre vite“. Sono le prime parole di Marystell Polanco dopo l’assoluzione nel processo Ruby ter. “Cosa dico a Berlusconi A Berlusconi posso solo dire che Dio esiste ...