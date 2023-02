Processo Ruby Ter | Berlusconi assolto | “Il fatto non sussiste”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Silvioè statocon formula piena dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nelmilanese sul casoTer. Il tribunale del capoluogo lombardo hatutti gli imputati. Qualcuno è stato prosciolto per prescrizione. AlTer erano in tutto 29 gli imputati. Oltre a Silvio, le assoluzioni, sempre con la formula “perché ilnon“, hanno riguardato, tra gli altri, Karima el Mahroug, la giovane di origine marocchina al centro del, la cosiddettarubacuori. Ma , allo stesso modo, anche le 20 giovani ex ospiti delle famigerate serate di Arcore che il Cavaliere offriva a numerosi convitati nei primi Anni Duemila....