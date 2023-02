Processo Ruby ter | assolto Berlusconi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma – Silvioè statodall’accusa di corruzione in atti giudiziari nelmilaneseter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. La sentenza chiude undurato sei anni in cui la procura di Milano accusa il leader di Forza Italia di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processibis sulle serate di villa San Martino. Un’accusa da cui l’ex premier si è sempre difeso parlando di “generosità” per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un’inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa. Le olgettine andavano ...

Il riflesso condizionato di Forza Italia , trent'anni dopo, non cambia. Silvio Berlusconi viene assolto al termine delTer e il suo partito rispolvera 'l'uso politico della magistratura'. Passata meno di un'ora dalla pronuncia della sentenza a Milano, il capogruppo forzista alla Camera Alessandro ...Il Tribunale di Milano ha assolto Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nelter, perché "il fatto non sussiste". Gli imputati erano 28. Al centro del...

MILANO (ITALPRESS) – Il Tribunale di Milano ha assolto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, nell’ambito del processo Ruby ter, dall’accusa di corruzione in atti giudiziari. “L’assoluzione ...Se le loro dichiarazioni, come detto, non possono essere usate nel processo Ruby ter per dimostrare che erano testi corrotti, di conseguenza chi le ha fatte non può essere accusato di corruzione in ...