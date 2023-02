Probabili formazioni Monza-Milan | ventitreesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I padroni di casa, dopo il successo ottenuto al Dall’Ara contro il Bologna, vogliono continuare a stupire in questo incredibilee magari provare a conquistare qualcosa in più della salvezza. I rossoneri, invece, dopo la sfida di Champions League contro il Tottenham, sperano di dare seguito alla vittoria con il Torino per continuare a lottare con le dirette rivali che sono in corsa per le prime quattro posizioni della classifica. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Raffaele ...