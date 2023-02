Prime Time | dal 15 febbraio la serie tv è su Disney+

Canale 5 vince ildi ieri sera con la partita di Champions League Milan - Tottenham vista da 4.447.000 telespettatori e uno share del 21,68%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Come se non ci ...In fascia accesssu Rai 1 Soliti Ignoti - Il ritorno 4.789.000, 22,02%; Striscina la notizina su Canale 5: 3.804.000 telespettatori, share 18,23%. Su Rai 2 Tg2 Post 619.000 telespettatori, ...

Ascolti Tv, Milan-Tottenham su Canale 5 vince il prime time Adnkronos

Ascolti TV ieri 14 febbraio 2023: Floris re dei talk, Marcuzzi chiude bene Affaritaliani.it

Ascolti Tv 14 febbraio 2023, vince il Milan: Alessia Marcuzzi chiude in bellezza leggo.it

Ascolti tv, “Lolita Lobosco” vince nel prime time: Fazio supera Canale 5 Quotidiano di Sicilia

Ascolti Tv prima serata di ieri 12 febbraio 2023: chi ha vinto in prime time Radio Roma

(Adnkronos) - Canale 5 vince il prime time di ieri sera con la partita di Champions League Milan-Tottenham vista da 4.447.000 telespettatori e uno share del ...Ultimo appuntamento per “Boomerissima”, il programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda martedì 14 febbraio a ...