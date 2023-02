Presidente Conte | per me Lei e il Movimento 5 Stelle restate l’unica speranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) di Giuliano Checchi EgregioGiuseppe, i risultati di queste regionali erano scontati. Nessuno che avesse un minimo sindacale di razionalità e buonsenso poteva sperare in un esito diverso. Gli unici dati da attenzionare potevano essere l’affluenza e i rapporti di forza fra i partiti della maggioranza. Perché un’affluenza tanto bassa? Probabilmente perché la maggioranza degli elettori di Lazio e Lombardia è convinta (non proprio a torto) che i giochi di potere nell’amministrazione regionale resteranno invariati e continueranno a governare la regione, quale che sia il colore ad uscire dalle urne. Non c’è da meravigliarsi che abbiano disertato. I rapporti di forza della maggioranza? Lega e Fratelli d’Italia resistono, soprattutto in Lombardia. Giorgia Meloni dovrà continuare a fare i conti con loro. La maggioranza di governo, malgrado i ...