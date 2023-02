Presentata a Udine la lista De Toni Sindaco

Leggi su udine20

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E’ unadi alto profilo quellamercoledì 15 febbraio, nella sede elettorale del candidatoDe. Unache racchiude volti giovani, come la diciannovenne Elisa Fedele, e volti noti con un grande bagaglio di esperienza amministrativa, come la capoRita Nassimbeni. Unacomposta da 20 donne e 20 uomini che rappresentano tutti i quartieri della città. 40 nomi pronti a impegnarsi per dare una svolta al capoluogo friulano. E che rappresentano il punto di arrivo di un percorso di convergenza di forze civiche e autonomistiche: 3 liste che si sono presentate alle precedenti elezioni comunali del 2018, Innovare (Federico Pirone), Siamo(Lorenzo Patti), Patto per l’Autonomia (Stefania Garlatti Costa); 2 forze ...