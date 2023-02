Premier League | il Manchester City batte l’Arsenal e aggancia i Gunners in classifica

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilha battuto 3-1nello scontro diretto valido per la prima posizione ininIlha battuto 3-1nello scontro diretto valido per la prima posizione inin. Con questa vittoria, la squadra di Guardiola hato quella di Arteta al primo posto a quota 51 punti, ma ihanno una partita in meno rispetto ai citizens. Per ilsono andati a segno De Bruyne, Grealish e Haaland, mentre perha fatto gol Saka su rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24.