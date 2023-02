Preghiera della sera 15 Febbraio 2023 | “Donami la Tua protezione”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “la Tua”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... per la prima volta dall'inizioguerra l'Ucraina 'non ha il vantaggio di avere più truppe sul ... ma speriamo che trovi in Europa il futuro di cui ha bisogno' è ladi Borrell. 'Il ...... raduno nella piazza di Termini, corteo verso Mitigliano e sosta dipresso la lapide marmorea con benedizione dei luoghifrana. Al rientro, presso la chiesa dei Legionari di Cristo ...

Ucraina: vescovi, da oggi fino al 24 febbraio novena di preghiera ... Servizio Informazione Religiosa

ASIA/BANGLADESH - Preghiera e solidarietà per le vittime del ... Fides

Terremoto in Siria e Turchia: la Veglia di Preghiera con il Vescovo ... Diocesi di Pavia

Sesto San Giovanni, veglia di preghiera all'Assunta per i terremotati ... Nord Milano 24

domenica 12 Febbraio Aleteia

Appartiene comunque alla famiglia europea, ma speriamo che trovi in Europa il futuro di cui ha bisogno” è la preghiera di Borrell ... il segretario generale della Nato, che da giorni avverte che le ...Il bolide da 228 chili di peso è il reperto più grande caduto intatto sul suolo italiano. Incontro in paese per ricordare l’avvenimento. Alcuni frammenti sono custoditi tra i Musei Vaticani, al Field ...