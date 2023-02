Più a sinistra | Non prendo lezioni Botta e risposta tra Schlein e Bonaccini

... o dove si taglia la palla lateralmente (daa destra, o viceversa) per generare uno spin ... ha invece sfruttato ampiamente lo slice di dritto nella sua carriera e vorrebbe chegiocatori lo ...Calenda contesta l'idea bersaniana di centrosinistra e citavolte Giuseppe Conte : 'Lui quando ... 'Questo è il lavoro della. Non il mio', obietta Calenda. 'No, è il tuo - ribadisce Bersani ...

Primarie Pd: più sinistra che centro in provincia, a votare il 60 ... Il Tirreno

"Il Pd apra porte e finestre: più diritti, più tutele, più sinistra ... Radio Immagina

Boccia: «Nel Pd è finito un ciclo Solo con Schlein si può ripartire» | il ... Il Manifesto

Ad Allumiere oltre 180 preferenze per Ceccarelli: «Un risultato ... laprovinciadicivitavecchia.it