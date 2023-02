Piste di atterraggio chiuse a Francoforte | in tilt i sistemi informatici Lufthansa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso lediall’aeroporto di, in Germania, a causa dei gravi problemi che hanno mandato indella compagnia. Lo scrive la Dpa. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È questa, allo stato attuale, l'ipotesi che filtra da Francoforte, dove l'ente tedesco per la sicurezza del trasporto aereo ha disposto la chiusura immediata dellediall'aeroporto. ...Secondo la Dpa, l'ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso lediall'aeroporto di Francoforte. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf .

Lufthansa: in tilt sistemi informatici, caos nei voli. Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte RaiNews

Lufthansa, guasto al sistema informatico: caos nei voli. Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte Il Fatto Quotidiano

Piste di atterraggio chiuse a Francoforte, in tilt i sistemi informatici ... Il Denaro

Nella riserva Yanomami record di piste d'atterraggio blue News | Svizzera italiana

Pilota perde il controllo dell'aereo e si schianta: panico sulla pista d'atterraggio ilmessaggero.it

Secondo la Dpa, l’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf.L'ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all'aeroporto di Francoforte, in Germania. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. Annullati ...