Il 5 marzo è dietro l'angolo. Sarà l'esordio del mondiale di F1, con il GP del Bahrain. A poco più di due settimane dal via,comunica le prime selezioni delleche i team avranno a disposizione per la gara inaugurale , la successiva in Arabia Saudita due settimane più tardi e, il 2 aprile, nel GP d'Australia. ...Per realizzarlo il reparto Ricerca & Sviluppo diha usato tutta la propria esperienza maturata con le coperture Ultra High Performance . In particolare è la combinazione delleche è ...

2023 NOMINATION MESCOLE - BAHRAIN, ARABIA SAUDITA ... Newsroom Pirelli

Pirelli, le mescole da C0 a C5: ecco le gomme scelte per i primi 3 GP Autosprint.it

F1 | Le mescole Pirelli scelte per i primi tre GP 2023. Da quest'anno ... P300.it | Motorsport Media

Annunciata la nuova mescola in Pirelli: la C0 Multiformula

Mercedes W14, Elliott: "Fatto tutto quel che volevamo fare sulla W13" Autosprint.it

MILANO (ITALPRESS) - Pirelli è pronta per le sfide motociclistiche della propria stagione motorsport che prenderà il via la prossima settimana in Austral ...Il mitico pilota Walter Röhrl, da molti anni in forza alla Porsche, racconta come ci sia un Pirelli Scorpion per la 911 Dakar perfetto per ogni fondo ...