Pipero – Roma

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)Corso Vittorio Emanuele II, 250 – 00186Tel. 06/68139022 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 32€, primi 32€, secondi 45€, dolci 20/25€ Chiusura: Domenica; Sabato e Lunedì a pranzo OFFERTA Il sodalizio fra Alessandro, Achille Sardiello e Ciro Scamardella – rispettivamente patron, responsabile di sala e cantina e chef – continua a dare risultati eccellenti ponendo questo indirizzo ai vertici della ristorazione regionale. Venire qui significa vivere un’esperienza a tutto tondo, fatta di accoglienza magistrale, cucina che emoziona ed eleganza non ingessata. La proposta è ricercata, con piatti che colpiscono per il perfetto equilibrio coniugato a sapori ben definiti, con l’ulteriore nota di merito, verificata in occasione della nostra ultima visita, ...