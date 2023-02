Piantedosi “Subito nuove assunzioni nelle forze dell’ordine”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il tema” della carenza di personale delle“è reale e deriva da anni di sottovalutazione dell’importanza della quantità e della qualità delledi polizia. La spesa per la sicurezza ha risentito a lungo di un approccio ragionieristico che ha portato a considerarla come un impegno di bilancio da ridurre – a volte anche con tagli lineari – piuttosto che un investimento fondamentale per il nostro Paese. Adesso, il governo vuole dare un segnale di marcata inversione di tendenza, che non potrà che avere effetti in una proiezione pluriennale”. A dirlo in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero” il ministro dell’Interno Matteo, ricordando che “nella legge di bilancio abbiamo previsto un rilevante stanziamento di risorse per finanziare...