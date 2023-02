Pesci in spazi angusti | rischio di malattie e una lenta agonia | il lato oscuro dell’acquacoltura sostenibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) di Elisa Bianco* Questa settimana si terrà a Pordenone Aquafarm, la fiera su acquacoltura e industria della pesca più grande d’Italia. Durante i due giorni di incontri si parlerà anche del nuovo disciplinare di “Acquacoltura” sviluppato dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con le associazioni di settore. Un disciplinare importante anche per i consumatori perché permetterà di etichettare i prodotti in commercio con la dicitura “Acquacoltura”, con l’obiettivo di “prestare maggiore attenzione al benessere animale”. Purtroppo, però, il benessere deiappare subito un elemento marginale della certificazione. Ad esempio, le densità di allevamento permesse mostrano valori troppo elevati: fino a 35 kg/m3 per le trote e 40 kg/m3 per orate e spigole. In ...