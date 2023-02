Perché mio figlio non parla?

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lo sviluppo del linguaggio è un aspetto fondamentale nella crescita del bambino. I genitori sin dai primi mesi prestano particolare attenzione a tutti i progressi delnella comunicazione verbale e, se hanno qualche dubbio, spesso ricorrono ai consigli del pediatra o si confrontano con amici e parenti. Riconoscere i segnali di rischio È importante sottolineare che lo sviluppo del linguaggio, soprattutto nelle sue primissime fasi di acquisizione, è caratterizzato da ampissima variabilità individuale. Tuttavia, ci sono dei segnali che permettono di rilevare eventuali ritardi nell’acquisizione del linguaggio, come il numero di parole prodotte e la presenza di prime frasi in alcuni periodi della vita definiti “critici”. Il primo linguaggio si osserva già dai 6 mesi quando il bambino emette suoni uguali e ripetuti “ma-ma” (questa fase si chiama lallazione). In questo ...

