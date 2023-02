Perché la Juventus si chiama Vecchia Signora? Il motivo che nessuno conosce

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è il soprannome che viene usato più spesso dai tifosi della, ma in pochi sanno le motivazioni attorno al nomignolo. Laè la squadra di calcio più tifata in Italia, con la sua storia che parte addirittura dal lontano 1897 e siamo ormai prossimi ai 130 anni di storia, un traguardo che in pochissime squadre in Italia possono vantare. Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamoto i bianconeri di Torino con l’epiteto di “La”, un soprannome che ormai è diventato sempre di più apprezzato dai tifosi di Madama, ma che risulta essere da un certo punto di vista molto contraddittorio. JuveDipendenzaCi sono tante motivazioni riguardo alla nascita del soprannome, partendo prima di tutto dal fatto che la ...