Per il Po già scattato l' allarme siccità | rischiamo di trovarci come l' estate 2022

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) - A lanciarlo è stato il Segretario Generale Autorità distrettuale del Fiume Po. 'La neve sui rilievi è troppo scarsa per alimentare i fiumi in primavera. Bisogna iniziare a pensare alle ...

È dal 2011 che cerco di viaggiare a bassa intensità carbonica: allora andai dalla Spagna a Pechinopartecipare a una conferenza, usando la Transiberiana. Avevosviluppato questa 'ossessione' ...La prima gara è in programmail prossimo 8 aprile, in un momento crucialeBronny che ancora ... I suoi giovani compagni di squadra che scenderanno in campo con l'USA Basketball hannodeciso: ...

Siccità, fiumi e laghi in Italia sono già stati colpiti WIRED Italia

Qualcomm lancia Snapdragon X75: siamo già pronti per il nuovo 5G Advanced SmartWorld

Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi. «Il fatto non sussiste» Il Sole 24 ORE

Concorso dirigenti 2017: nuovo emendamento per "salvare" i ricorrenti già assunti e poi licenziati - Notizie Scuola Tecnica della Scuola