«Per il Napoli se cammini con le stampelle non entri allo stadio Vengono equiparate a mazze e bastoni»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In Serie A ci sono sei club che proibiscono a chi ha ledi entrareperché lead armi pericolose, comeda baseball, fibbie e. Tra questi, ci sono ile la Salernitana. Il Corriere del Mezzogiorno pubblica la denuncia di Antonio Medici, commercialista e giornalista di Benevento costretto, per una malattia che lo ha colpito, a camminare sullee per questo condannato a non poter entrare. «Se hai lenon puoi essere tifoso». Medici racconta qual è stata la prima volta che si è visto negare l’accesso. «A...