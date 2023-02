Pensione “raddoppia” | nuovi bonus over 60 | per la prima volta così tanti aiuti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Novità dal fronte pensioni: per gli60 arrivano nuove agevolazioni che implementano glieconomici, tutto quello che c’è da sapere sui. In Italia, l’età media sta aumentando, e sempre più persone hanno più di 60 anni. Questo è un fenomeno che va avanti da anni, più passa il tempo e più il calo di nascite cresce. Cambiano i tempi, ma non solo. Non è un fenomeno socio-culturale, è vero che i giovani sono sempre meno propensi a fare figli, ma la problematica è legata anche alla mancanza di stipendi adeguati, la mancanza di sicurezze economiche-patrimoniali, e l’incertezza generale del futuro. Agevolazioni per gli60 – ilovetradingTutte queste concause hanno fatto sì che i gni iniziassero a prendere in considerazione il fatto che un paese con una percentuale maggiore di anziani che ...