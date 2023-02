Pensionati nei ruoli chiave della PA? Ecco come

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Resta aperta la possibilità di riportare ineidirigenzialiPA per l’attuazione del PNRR. Sfumata con il decreto Milleproroghe, questa possibilità torna con il dl governance del PNRR all’esame del CdM che si dovrebbe tenere giovedì. Il terzo decreto sulla governance del PNRR, primo del governo Meloni, punta ad un accentramento delle funzioni a Palazzo Chigi, sotto lo stretto controllo del Ministro Raffaele Fitto. La bozza di decreto è attualmente composta da 59 articoli e prevede una serie di novità, fra cui appunto la creazione di una “Struttura di missione” a Palazzo Chigi guidata dal Ministro Fitto al postovecchia cabina di regia dell’era Draghi. Per approfondire il tema Piano di resilienza leggi anche questo articolo sulle trattative che Fitto sta portando avanti a Bruxelles per la ...

Resta aperta la possibilità di r iportare iruoli dirigenziali della PA per l'attuazione del PNRR. Sfumata con il decreto Milleproroghe , questa possibilità torna con il dl governance del PNRR all'esame del CdM che si dovrebbe ...

