... alla tre giorni padovana sono attesi decine di ospiti, dai candidati alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini ed Ellyal presidente del M5s Giuseppe Conte passandoLiliana Segre e i ......e questo serve anchecontrastare la violenza strutturale di genere, che purtroppo è un elemento della nostra società. Questo sforzo va fatto anche dentro ai nostri partiti" Così Elly...

Pd, Schlein: “Per Bonaccini la presidente Meloni è capace Non sono d’accordo con lui” Il Fatto Quotidiano

Schlein: “Per Bonaccini Meloni è capace Non sono d'accordo con sue dichiarazioni” ilGiornale.it

Schlein (Pd): Letta-Bonaccini su Meloni Per me sta facendo male Tiscali Notizie

Schlein: “Per Bonaccini Meloni è capace Non sono d'accordo con sue dichiarazioni” La7

Schlein: “Per Bonaccini Meloni è capace Non sono d'accordo con sue dichiarazioni” Tiscali Notizie

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Polemica all'interno del Pd per le parole del segretario uscente Letta su Meloni al New York Times: "È meglio di quanto ci aspettassimo" ...