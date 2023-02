(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Grazie caro, grazie Michele Guerra. Il tuo, dopo aver riportato il centrosinistra al governo didopo 25 anni, e' per me molto". Così Stefanovia twitter ildi, Michele Guerra, che ha annunciato di sostenerlo al congresso.

Stefanotitola così il commento che affida ai suoi account social dopo le lezioni regionali in Lombardia e Lazio. Il presidente della Regione Emilia RomagnaPierfrancesco Majorino ...Il Partito Democratico di Folignotutti i suoi iscritti per la partecipazione alla prima votazione '. Segretario Pd, i dem umbri scelgono: i voti nei singoli comuni

Pd: Bonaccini ringrazia sindaco Parma, 'sostegno importante' Il Tirreno

Congresso Pd, il comitato per Bonaccini festeggia a Parma il voto fra gli iscritti La Repubblica

Pd, a Palermo Bonaccini fa il pieno di big e sindaci: “Sanità e autonomia differenziata, Meloni contro il Sud” La Repubblica

Bonaccini: Renzi-Calenda si convincano, senza Pd non c'è alternativa Agenzia askanews

Congresso PD a Messina, a sorpresa Schlein in vantaggio su ... Messina Ora

«Il Comitato provinciale per Bonaccini Segretario – ha dichiarato il coordinatore Luca Polita – esprime soddisfazione per l’esito dei congressi nei circoli Pd, ringrazia gli iscritti che si sono ...Per gli altri candidati, Elly Schlein ha ottenuto il 34,18%, Gianni Cuperlo 9,12%, Paola De Micheli l'1,34%. Hanno partecipato ai congressi di circolo circa 850 tesserati sul totale di 1200 iscritti i ...