Paul Newman | nel suo memoir una mirabile confessione a cuore aperto e l’ammirazione per Marlon Brando

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)– Vita straordinaria di un uomo ordinario (Garzanti) è uno di quei raridelle star che ti vogliono violentare l’anima. Spiace per la brutalità, ma è come se uno dei più grandi attori della Hollywood del dopoguerra, e soprattutto uno dei più grandi sex symbol di quella costellazione dei ’50-’60-’70 ti dicesse all’improvviso, e sul grugno, “mi faccio schifo” e soprattutto “quello che avete visto è tutta una farsa”. Per capire meglio il calibro di questa, di questo garbato tentativo di sgarbugliare pulsioni, autostima, affetti di una celebrità, dobbiamo ripercorrere per sommi capi la genesi di questo biopic. Siamo nel1986 epoco più che sessantenne, con l’Oscar appena vinto come miglior attore ...