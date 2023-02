Parroco ha un malore e non si presenta alla messa | i fedeli gli salvano la vita

Non si presenta alla messa delle 19 e i fedeli preoccupati danno l'allarme scoprendo che ilera stato colto da unin canonica, salvandogli così la vita. L'episodio è accaduto nella serata di lunedì nella parrocchia di Val Liona (Vicenza).fatale: muore dopo il turno ...Don Alfredo Grossi ,dell'unità pastorale di Val Liona, era atteso per officiare la funzione religiosa che avrebbe dovuto cominciare alle 19 nella chiesa di San Martino. Nonostante il passare ...

Non si presenta alla messa delle 19 e i fedeli preoccupati danno l'allarme scoprendo che il parroco era stato colto da un malore in canonica, salvandogli così la vita.Colto da un malore in canonica, crollato a terra, incapace di chiedere soccorso, il parroco è stato salvato dai fedeli: questi, vedendo che non si presentava in chiesa per la messa delle 19, hanno lan ...