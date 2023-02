Parlamento Europeo Pro Vita Famiglia | approvato Ddl Zan europeo e imposto agli Stati Membri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) - Strasburgo, 15 febbraio 2023. «Ilhaun vero e proprio cavallo di Troia, ovvero la ratifica obbligatoria per gliUE della convenzione di Istanbul, che con la scusa della lotta alla violenza sulle donne introduce un “Ddl Zan”, per portare l'agenda LGBTQI negli ordinamenti e nelle scuole di tutta Europa. Inoltre è statoun vergognoso emendamento che denuncia un fantomatica “erosione” del diritto all'aborto in Italia. La Convenzione di Istanbul nata appunto con lo scopo di combattere la violenza sulle donne contiene in realtà al suo interno concetti ed espressioni come “identità di genere”; “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti” inndo infine ...