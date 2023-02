Getty Donne Ai Mondiali di Courchevel - Meribel il sole e le temperature mite hanno acceso la giornata del: due manche da una ventina di secondi, poco più di un'ora di gara dagli ottavi ...Il record di medaglie appartiene a Gustav Thoeni con 4, un argento e un bronzo BASSINO ORO NEL SUPERG - SUPERG MASCHILE LIVE CORTINA 1932 PAULA WIESINGER : oro discesa femminile ST. MORITZ 1934 ...

A Schmid e Tviberg gli ori nel parallelo di Méribel. De Aliprandini out ... FISI

Parallelo: ori alla svedese Tviberg e al tedesco Schmidt. Azzurri lontani dal podio La Gazzetta dello Sport

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA: ori a Tviberg e Schmid, De Aliprandini fuori ai quarti, Bassino agli ottavi OA Sport

Il primo oro statunitense non arriva da... Shiffrin: il medagliere ... NEVEITALIA.IT

Medagliere Mondiali sci alpino 2023: Italia seconda con 2 ori, Svizzera al comando OA Sport

13.25 L’Austria non ha ancora vinto ori in questo Mondiale: oggi Raschner può salvare ... ma batte Haugan di 6 centesimi ed è in finale. Vedete il parallelo: la Germania non aveva medaglie prima di ...Parole ai due nuovi campioni del mondo del parallelo a livello individuale, con la Germania di nuovo sul gradino più alto del podio in una gara iridata maschile a 34 ...