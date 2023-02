Papa | esce nuovo libro | Cerca il tuo orizzonte

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Uscirà il prossimo 21 febbraio undiFrancesco, "il tuo. Rialzarsi e ripartire oggi", in dialogo con don Davide Banzato, edito da Piemme in collaborazione con la Lev. "...

"Se avessi in modo inaspettato la possibilità di fare qualsiasi domanda aFrancesco - come a me è successo - in un dialogo spontaneo, quali domande gli faresti". Proprio questa e stata l'...In occasione del decimo anniversario del pontificato diFrancesco, sono appunto dieci le domande a cui risponde qui il Pontefice, dando vita a un percorso che affronta temi esistenziali e ...

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 FEB - Uscirà il prossimo 21 febbraio un nuovo libro di papa Francesco, "Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi", in dialogo con don Davide Banzato, edito da ..."Papa Francesco ti fa sentire davvero persona. È il Papa, certamente. C'è all'inizio quell'attesa, la stessa che da bambino ho vissuto la prima volta che ho incontrato un successore di Pietro. (ANSA) ...