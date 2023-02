Palloni spia | perché abbatterli? Per me vanno tirati giù e studiati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da qualche giorno i notiziari tg e la stampa hanno annunciato la presenza di “Oggetti Volanti Sconosciuti nello spazio aereo statunitense” e il loro abbattimento su ordine diretto del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Dopo il primo caso sono stati abbattuti altri quattro oggetti volanti sconosciuti sopra lo spazio aereo Usa e sul Canada, con il consenso del primo ministro canadese, Justin Trudeau. Su quattro oggetti, l’origine e la provenienza è certa solo del primo, cioè cinese, gli altri oggetti abbattuti rimangono attualmente ancora coperti da fitte nebbie e dal segreto. Si parla adesso di oggetti dalle forme ottagonali o cilindriche, privi di motori o qualcosa di identificabile per il volo. Non è un caso che il Generale delle forze aerospaziali americane e comandante del Norad, Glen VanHerck, abbia dichiarato: “Ruling out aliens? Senior U.s. general says not ruling out ...