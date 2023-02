Pallavolo | arbitro si dimette perché ' grassa' | Fipav ' norme per tutela salute'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Martina Scavelli,dicatanzarese di 35 anni, ha sempre questo sport, ma ha deciso di lasciare, a malincuore, l'attività dadi Serie Bil regolamento l'ha penalizzata nella sua attività visto che il suo girovita è di qualche centimetro superiore a quello previsto dal regolamento. Per questo lo ha annunciato in un post su facebook scrivendo a Paola "Egonu, tu sei nera, io sono!", scrive Scavelli annunciando le dimissioni dal ruolo didi serie B alla(Federazione Italiana). "Non sopporto più di essere misurata e pesata come si fa con le vacche!", ha scritto la direttrice di gara calabrese. "Lo sport dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere ...