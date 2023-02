Pagelle Milan-Tottenham | i voti di Tuttosport | Kjaer cancella Kane

- Tottenham 1 - 0,: Brahim Diaz può fare tutto, Leao va 'Buona gara, siamo stati coesi e continui, ma il ritorno sarà tosto. È una prestazione che ci dà morale, ma dobbiamo continuare ...Leggi anche- Tottenham: Diaz da applausi, Tonali leader e Thiaw impressionante. Da Theo a Leao... Ledi Champions (foto Lapresse) E anche... Ivana Knoll, Onlyfans La rivelazione della ...

Milan-Tottenham, le pagelle di Crudeli: “Ma avete visto cosa ha fatto Pioli!” Il Milanista

Pagelle - Brahim, gol da bomber. Theo-Thiaw, che match. Kjaer decisivo su Kane Milan News

Milan-Tottenham 1-0, le pagelle. Decide un gol di Brahim Diaz Sky Sport

Le pagelle di Milan-Tottenham | Video Sport Mediaset

Tutto comunque resta aperto in vista del ritorno dell'8 marzo a Londra. Milan-Tottenham 1-0, pagelle: Brahim Diaz può fare tutto, Leao va «Buona gara, siamo stati coesi e continui, ma il ritorno sarà ...Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, i giocatori rossoneri che hanno preso il voto più alto sono stati Thiaw e Theo Hernandez: per entrambi un bel 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione ...