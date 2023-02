Pagelle Milan-Tottenham 1-0 | voti e tabellino andata ottavi Champions League 2022 2023

Ledel. Ledel Tottenham . Carattere, efficacia, concretezza: ilc'è. Notte di luci a San Siro, dove la Champions League torna nel momento peggiore dei rossoneri: calo ...Ecco i voti:Tatarusanu 6,5 Kalulu 6,5 Kjaer 6,5 Thiaw 7 Saelemaekers 6 Tonali 6,5 Krunic 6,5 Hernandez 7 Diaz 7 Giroud 6,5 Leao 6 All. Pioli 7TOTTENHAM Forster 6,5 Romero 5 Dier 5,5 Lenglet 6 ...

Milan-Tottenham, le pagelle di Crudeli: “Ma avete visto cosa ha fatto Pioli!” Il Milanista

Le pagelle del Milan - Théo è tornato, Kjaer come ai vecchi tempi. Thiaw, che esordio Champions TUTTO mercato WEB

Pagelle Milan-Tottenham 1-0: Thiaw e Kjaer due muri. Brahim, gol di rapina Pianeta Milan

Pagelle Milan-Tottenham, Champions League: voti in tempo reale OA Sport

Pagelle Milan-Tottenham 1-0, Champions League: Brahim Diaz match-winner, Kjaer solido, bene Tonali OA Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions 2022/23: pagelle Milan-Tottenham Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Tottenham, ...48' Cartellino giallo per Romero per una brutta entrata su Tonali. 45' Al via la ripresa!!! - Il Milan ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match contro il Tottenham: per ora decide un ...